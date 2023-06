Gabi Martins escandaliza ao surgir de shorts mínimo: 'Maravilhosa'

De top e micro shorts, Gabi Martins escandaliza ao exibir corpaço mega torneado em fotos no espelho

A cantora Gabi Martins parou tudo com novas fotos em sua rede social. Nesta segunda-feira, 26, a famosa começou a semana esbanjando beleza e chamou a atenção ao surgir com um look íntimo em fotos no espelho.

Nos registros, a ex-BBB surgiu vestindo shortinhos e top, a combinação deixou à mostra seu corpaço escultural. A barriga chapada da loira e suas pernas mega torneadas roubaram a cena. Além dos cliques se exibindo, ela mostrou outras atividades que teve no dia e deu o que falar ao exibir o clique de uma amiga loira segurando o bebê.

"Segundou. Ps: uma dessas fotos não sou eu, mas parece muito kkkk", disse Gabi Martins ao publicar o resumo de sua segunda-feira.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de elogios. "É linda", admiraram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram os seguidores. "Um anjo sem asas", escreveram outros.

Ainda nos últimos dias, a cantora chamou a atenção ao surgir cobrindo apenas o necessário. De biquíni pequeno e com ouro no corpo, a ex-BBB arrancou mais elogios na rede social.

Gabi Martins revela momento de terror na estrada: 'Muito medo'

A cantora Gabi Martins (26) viveu momentos de tensão durante uma viagem para Belo Horizonte, em Minas Gerais, na última sexta-feira, 28. Ela contou que encarou um temporal enquanto estava na estrada com seu motorista e ainda recebeu a notícia de que suas amigas, com quem ela iria viajar naquele dia, sofreram um acidente de carro.

Nos stories do Instagram, a artista contou que marcou uma viagem com as amigas para ir a um evento em Belo Horizonte. Ela viajar no carro de suas amigas, mas teve um imprevisto e foi em outro horário com seu motorista. Então, na estrada, ela pegou uma forte chuva e se assustou com a força da natureza naquele momento. Inclusive, ela descobriu que suas amigas sofreram um acidente de carro, quando um caminhão bateu no veículo delas, mas elas estão bem.

"Eu nunca vi isso na minha vida, parecia que era um tornado", disse ela, e completou: "Uma ventania absurda, as luzes da rua apagaram. Comecei a orar tanto... Nunca vi isso na minha vida, foi Deus que fez aquele carro onde eu estava conseguir chegar inteiro aqui. Eu estava com muito muito medo. Foi um grande livramento".

"Eu escutava o barulho das árvores caindo. Minha irmã me ligou falando para eu voltar. Eu estava sentindo que não era para ir... Nunca passei por isso na minha vida e olha que eu pego muita estrada. Estava tudo branco, tudo alagado. Foi surreal. Estou me recuperando, foi muito pesado. Estava com medo de as árvores caírem no carro", continuou.

Por fim, ela contou sobre o acidente das amigas. "Elas foram mais cedo e um carreta bateu no carro delas. Então assim, graças a Deus elas estão bem, mas de verdade, quando sua intuição diz, escute", afirmou.