Gabi Martins exibe corpaço de biquíni em piscina e brinca: ''Quando lembro das contas pra pagar''

Ex-BBB Gabi Martins publicou registro em que aparece de biquíni em dia de sol em hotel e brincou sobre contas para pagar

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 09h58

A ex-BBB Gabi Martins (25) roubou a cena nas redes sociais!

Na quarta-feira, 27, a cantora compartilhou um vídeo em que aparece renovando o bronzeado em dia de sol em hotel de luxo no Rio de Janeiro com vista para o mar.

No registro, a loira surgiu sentada na beira de piscina, usando um biquíni com estampa de animal print. Nas imagens, ela posou pensativa e brincou sobre os problemas da vida adulta que a esperam ao voltar de viagem, ao som da música Easy on Me, da cantora Adele.

"Quando eu tô no meio da viagem e lembro das contas pra pagar", escreveu a loira na postagem.

"Quem nunca? Kkkk", escreveu Gabi Martins na legenda.

"kkkkk o psicológico fica abalado", disse Mari Fernandez. "Devendo e luxando", brincou uma seguidora. "Pior é quando a gente nem tá podendo viajar e ainda está preocupado com as contas", destacou outra. "Maravilhosa é ela", elogiou mais uma.

Gabi Martins mostra bastidores de desfile na Sapucaí e posa com Sabrina Sato

Gabi Martins desfilou como musa pela escola de samba Unidos de Vila Isabel e mostrou os bastidores de seu primeiro desfile na Sapucaí. Em uma das fotos, ela posou com Sabrina Sato (41). "Amanheceu na Sapucaí e eu tô feliz demais que iremos desfilar Sábado novamente!! Já deu saudade dessa energia. Parabéns minha amada Unidos de Vila Isabel", celebrou Gabi."Com nossa RAINHA maravilhosa e inspiradora", declarou ela.

Confira o registro de Gabi Martins exibindo o corpão: