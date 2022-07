Gabi Martins aposta em look fashionista para noite em Campos de Jordão

Gabi Martins marcou presença na CARAS Inverno em grande estilo e compartilhou a produção nas redes sociais

Redação Publicado em 12/07/2022, às 09h17

Gabi Martins (25) é uma das convidadas da casa CARAS Inverno, e marcou presença na última segunda-feira, 11.

Em seu perfil no Instagram, Gabi Martins compartilhou a produção feita para a noite especial e, claro, encantou os seguidores na plataforma.

Para a noite em Campos do Jordão, a sertaneja apostou em um look em tons terrosos, com vestido e bota combinando cores.

Na legenda do post, Gabi aproveitou para agradecer o convite da CARAS para as ações de inverno: "Cheguei Campos do Jordão. Obrigada @carasbrasil pelo convite", destacou.

E não demorou para os fãs e amigos de Gabi marcarem presença nos comentários da publicação: "Lindaaa", escreveu uma seguidora. "Você é perfeita", destacou outro. "Look de milhões", disse o terceiro.

Confira o look de Gabi Martins para a CARAS Inverno: