Fred Nicácio enlouquece fãs ao posar só de sunga: "Que corpo é esse?"

No Maranhão, o ex-BBB Fred Nicácio chamou a atenção ao compartilhar várias fotos exibindo seu corpaço

Fred Nicácio, o ex-participante do BBB 23, elevou a temperatura das redes sociais nesta segunda-feira, 5, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu corpão musculoso durante sua viagem ao Maranhão.

O médico foi convidado para o São João da Thay, evento junino realizado pela influenciadora digital Thaynara OG, e aproveitou para curtir os Lençóis Maranhenses, além de tirar várias fotos no lindo cenário.

No feed do Instagram, Fred chamou a atenção ao compartilhar três fotos fazendo poses e exibindo seu corpo sarado e musculoso ao surgir apenas de sunga e óculos escuros. "Que lugar abençoado pelas Deusas! Uma explosão potente de energia positiva! Axé!", escreveu ele na legenda da publicação. O ex-BBB, vale dizer, está acompanhado do marido, Fabio Gelonese.

Os seguidores rasgaram elogios para a beleza e boa forma de Nicácio. "Tirou o dia pra arrasar corações", afirmou uma fã nos comentários. "É muito lindo", disse outro. "Que saúde, hein", brincou uma seguidora. "Eita, ele não cansa de esbanjar tanta lindeza", falou mais uma. "Meu Deus... que corpo é esse? Perfeito! Maravilhoso!", afirmou uma admiradora.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FRED NICÁCIO 🤴🏾 (@frednicacio)

Racismo religioso

O ex-BBB Fred Nicácio falou novamente sobre a intolerância religiosa que passou durante o confinamento. Ele também comparou a seriedade que a emissora deu para o problema com ele e o com a importunação sexual que ocorreu com Dania Mendez.

"Eu acho que é muito improvável que alguém colocasse, por exemplo, a Dania para conviver com os dois importunadores sexuais dela por 48 horas, mas se coloca uma vítima de racismo religioso para conviver com seus três agressores [Key, Gustavo e Cristian]. Aí você consegue perceber que existe essa diferença na hora de catalogar o nível de dor", afirmou ele em entrevista ao UOL, explicando que "[o culto] ele traz o culto à natureza como sua principal divindade. Oxum as águas doces, Iemanjá os mares, Oxalá o sol."

