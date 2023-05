Fred Nicácio volta a criticar racismo religioso e compara com caso de Dania Mendez

Ex-BBB Fred Nicácio falou sobre posicionamento da Globo relacionado ao confinamento para a repescagem

O ex-BBB Fred Nicácio falou novamente sobre a intolerância religiosa que passou durante o confinamento. Ele também comparou a seriedade que a emissora deu para o problema com ele e o com a importunação sexual que ocorreu com Dania Mendez.

"Eu acho que é muito improvável que alguém colocasse, por exemplo, a Dania para conviver com os dois importunadores sexuais dela por 48 horas, mas se coloca uma vítima de racismo religioso para conviver com seus três agressores [Key, Gustavo e Cristian] . Aí você consegue perceber que existe essa diferença na hora de catalogar o nível de dor", afirmou ele em entrevista ao Uol.

Ele falou sobre o momento em que, durante a noite, saiu do quarto e voltou para sua cama no escuro. Tentando se localizar e não se machucar, ele parou um tempo na frente da cama dos participantes. Foi quando Cristian deu a entender para o ex-casal que ele estava fazendo algum ritual de sua religião contra o trio na frente da cama deles. A cena foi mostrada depois aos participantes, que pediram desculpas e tiveram de se reencontrar na casa em que foi realizada a escolha dos participantes da repescagem.

A religião de Nicácio é IFÁ, um culto tradicional Iorubá. Segundo o próprio participante, "[o culto] ele traz o culto à natureza como sua principal divindade. Oxum as águas doces, Iemanjá os mares, Oxalá o sol". "Então a cada contato que tenho com a natureza tenho a chance de cultuá-la e gozar dessa benção, que é poder vê-la. A maior manifestação da vida é a própria natureza", afirmou o 'Queer Eye'.

Racismo no futebol

A apresentadora do Fantástico, Maju Coutinho, se manifestou sobre o triste caso de racismo envolvendo o futebolista Vinícius Jr. e a torcida do time Valencia. O atleta teria sido chamado de macaco por boa parte dos torcedores do clube rival ao Real Madrid FC.

Durante o programa dominical, ocorreu a exibição de uma reportagem que contava sobre as manifestações preconceituosas da arquibancada contra o jogador brasileiro."Falando especificamente do que aconteceu, amanhã a CBF vai protocolar um protesto junto à FIFA. São ataques abstrusos, inadmissíveis e que não tem uma resposta à altura. É preciso uma ação definitiva contra o racismo no esporte", disse o jornalista Alex Escobar.

De volta ao estúdio, Maju deixou sua manifestação de apoio ao atleta."A gente aqui diz que é um absurdo e que estamos com você, Vini Jr. Racistas não passarão, a gente sabe disso", enfatizou a apresentadora, que também já sofreu com comentários preconceituosos durante a carreira.