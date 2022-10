Flávia Alessandra passa perrengue em ensaio e diverte os fãs: ''Continuou plena''

De look branco justinho, atriz Flávia Alessandra relembra vídeo em que quase cai ao posar para ensaio fotográfico e arranca risadas

CARAS Digital Publicado em 21/10/2022, às 09h07

A atriz Flávia Alessandra (48) arrancou risadas dos seguidores ao compartilhar um vídeo divertido nas redes sociais!

Aproveitando o dia de TBT, na quinta-feira, 20, a artista mostrou um perrengue que passou durante um ensaio fotográfico.

Nas imagens, a loira aparece de vestido branco toda produzida, fazendo poses para a lente da câmera. Ao encostar em uma porta de emergência, ela se abre e a famosa se assusta. Na sequência, Flávia caiu na gargalhada.

"Dia de #TBT é assim: muita coisa pra relembrar, então vamos de um pouco do que rola nos bastidores da vida hahaha", escreveu Flávia Alessandra ao legendar o post.

Nos comentários, os fãs brincaram: "O famoso quem vê close não vê corre", "Pelo menos continuou plena no final", "Acabou com seu momento dr plenitude kkkkk", "A gargalhada pós-desespero é a melhor", "KKKKKKKKKKKK literalmente eu vendo a fatura do cartão", "Musa de qualquer jeito!"

Confira o vídeo de Flávia Alessandra de vestido branco:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Flávia Alessandra relembra personagem de 'Alma Gêmea'

Em clima de TBT, Flávia Alessandra abriu o baú de lembranças para relembrar a novela Alma Gêmea. Aproveitando a transmissão do último episódio da novela no canal Viva, a atriz comentou sobre a trama. A artista resgatou cenas icônicas de Cristina e mexeu com a memória dos fãs."Em dia de #TBT, nossa Cristina merece ser lembrada, e mais que isso, merece ser assistida! Bora viver um tbt intensamente e matar a saudade do último capítulo de Alma Gêmea, que passa amanhã no @canalviva , às 15h30 e às 23h30", começou ela na legenda. "Como é bom ter feito parte de uma novela com tantos profissionais envolvidos e comprometidos, que fazem a diferença no resultado final. Obrigada a todos que fizeram parte dessa história. Obrigada @walcyrcarrasco e muitas saudades, querido Jorginho", agradeceu.

