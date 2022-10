Flávia Alessandra relembra personagem em Alma Gêmea: ''Nossa Cristina merece ser lembrada''

A atriz Flávia Alessandra aproveitou o TBT para relembrar Cristina, a sua personagem na novela Alma Gêmea

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 14h55

Em clima de TBT, Flávia Alessandra (48) abriu o baú de lembranças para relembrar a novela Alma Gêmea. Aproveitando a transmissão do último episódio da novela no canal Viva, a atriz comentou sobre a trama.

No perfil do Instagram, a artista resgatou cenas icônicas de Cristina e mexeu com a memória dos fãs.

"Em dia de #TBT , nossa Cristina merece ser lembrada, e mais que isso, merece ser assistida! Bora viver um tbt intensamente e matar a saudade do último capítulo de Alma Gêmea, que passa amanhã no @canalviva , às 15h30 e às 23h30", começou ela na legenda.

"Como é bom ter feito parte de uma novela com tantos profissionais envolvidos e comprometidos, que fazem a diferença no resultado final. Obrigada a todos que fizeram parte dessa história. Obrigada @walcyrcarrasco e muitas saudades querido Jorginho", agradeceu.

E claro que os admiradores comentaram a publicação. "Ela só precisava de amor e um psiquiatra, o resto ela corria atrás", "Você foi incrível, entregou a ela de corpo e alma!", "A melhor vilã sim", dispararam eles.

FLÁVIA ALESSANDRA E OTAVIANO COSTA COMPLETAM 16 ANOS DE CASADOS

Flávia Alessandra (48) e Otaviano Costa (49) trocaram declarações nas redes sociais ao completarem 16 anos de casados! Em seu Instagram, o apresentador compartilhou um vídeo andando de barco com a esposa na ilha italiana de Capri. Na legenda, Otaviano escreveu um texto pra lá de romântico: “Há 16 anos eu conheci a mulher da minha vida. Foi humor a primeira vista! Sim! Foi com seu humor, leveza e uma gargalhada contagiante, que ali estava eu diante do meu futuro. Uma mulher de pernas grossas, sorriso lindo e de alma leve. QUE GATA! Que sorte!”.

