Flávia Alessandra aposta em vestido transparente em sessão de fotos: ''Perfeição''

A atriz Flávia Alessandra deu um show de beleza ao compartilhar belíssimas fotos de uma sessão de fotos

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 17h27

Flávia Alessandra (48) dividiu com os seguidores belos registros de uma sessão de fotos. Ostentando beleza, a atriz impressionou os fãs com a sua beleza.

Para a ocasião, a musa elegeu um vestido com transparência, deixando as curvas impecáveis à mostra, e botas de cano alto. Dona de uma beleza sem igual, ela deixou os cabelos soltos e ondulados.

"Uma linda trajetória se faz com altos e baixos, dificuldades e conquistas, e a cada passo que damos, estamos um pouquinho mais perto de grandes realizações", refletiu.

"O corre corre dos dias é intenso, mas nos faz superar desafios, vencer medos e no final, a gente sabe que dá conta. Por isso não paro, vou em frente, vou pra cima e busco as melhores experiências, sempre lutando por meus ideais, sem nunca abrir mão dos meus princípios", completou.

O marido, Otaviano Costa (49), fez questão de comentar a publicação. "My super woman [Minha mulher maravilha]", disse ele nos comentários.

FLÁVIA ALESSANDRA E OTAVIANO COSTA COMPLETAM 16 ANOS DE CASADOS

Flávia Alessandra (48) e Otaviano Costa (49) trocaram declarações nas redes sociais ao completarem 16 anos de casados! Em seu Instagram, o apresentador compartilhou um vídeo andando de barco com a esposa na ilha italiana de Capri. Na legenda, Otaviano escreveu um texto pra lá de romântico: “Há 16 anos eu conheci a mulher da minha vida. Foi humor a primeira vista! Sim! Foi com seu humor, leveza e uma gargalhada contagiante, que ali estava eu diante do meu futuro. Uma mulher de pernas grossas, sorriso lindo e de alma leve. QUE GATA! Que sorte!”.

