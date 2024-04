Flávia Alessandra fala sobre cobrança por juventude: "Envelhecer faz parte"

Aos 49 anos de idade, Flávia Alessandra desabafou sobre a cobrança da sociedade sobre a idade da mulher e confessou que gosta do que vê no espelho

Em entrevista recente à revista "Mensch", Flávia Alessandra falou abertamente sobre a pressão que a sociedade impõe com relação à idade da mulher. Aos 49 anos de idade, a atriz afirmou que lida bem com sua imagem e está satisfeita com o que vê no espelho.

"De fato, essa cobrança pela juventude eterna é muito chata. Vejo amigas que sofrem com comentários na internet. Amores, envelhecer faz parte do processo. Minha preocupação é passar por esse processo da melhor forma possível. Cheia de disposição e feliz, que é o que mais importa", disse ela.

Flávia ainda confessou que não faz nenhum procedimento transformador e não tem "noia" com o próprio corpo. Ela revelou que se cuida praticando exercícios e realizando tratamentos preventivos, sem intervenção invasiva. "Não faço nada por obrigação, para responder às expectativas dos outros. É tudo por mim e para mim", afirmou.

Flavia Alessandra abre o jogo sobre saída da Globo

Flávia Alessandra (49) define o fim de contrato com a Globo como uma oportunidade de ter mais flexibilidade e liberdade profissional. Em entrevista à Revista CARAS, a atriz comenta como foi trabalhar na emissora carioca durante 34 anos e revela se pode volta à antiga casa para trabalhar por obra.

“Ao longo das décadas, construí uma relação incrível com a emissora e sou imensamente grata por todas as oportunidades e experiências que tive lá. Agora, é o momento de explorar novos horizontes, desafios e formatos de trabalho”, fala a estrela.

O último trabalho da atriz na Globo foi em Salve-se Quem Puder (2020-2021). Ela interpretou a empresária Helena, mãe de uma das protagonistas. Fora da TV aberta, ela já tem trabalho definido no streaming.

“Eu acredito que essa mudança permitirá uma maior flexibilidade e liberdade criativa, o que é essencial para o meu crescimento profissional e pessoal nesse momento. A Globo sempre será uma parte importante da minha jornada, uma casa para mim, e todas as portas continuam abertas”, revela.

Neste ano, Flávia Alessandra vai comandar o reality show Ilha da Tentação ao lado do marido, o apresentador Otaviano Costa (50) no Prime Video. Animada, a adianta detalhes do trabalho com o amado e revela ansiedade pela estreia.

“Finalmente conseguimos realizar este sonho com um projeto lindo como esse”, celebra Flávia. “A expectativa é das mais altas e empolgantes. Foi muito gostoso estarmos juntos nesse projeto”, emenda Otaviano.