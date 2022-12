Flávia Alessandra exibe curvas mega torneadas em vestido micro e arrasa: ''Muito linda''

Em clima da Copa, atriz Flávia Alessandra esbanjou corpaço sarado em vestidinho verde aberto na barriga

A atriz Flávia Alessandra (48) escolheu mais um look arrasador para torcer para o Brasil. Nesta segunda-feira, 05, a loira colocou um vestido verde curtinho e impressionou.

Isso porque, a esposa de Otaviano Costa (49) deixou suas curvas saradas à mostra no modelo justinho e cheio de recortes na região da barriga. Inclusive, a loira deixou seu abdômen torneado todo visível.

Fazendo poses em sua cobertura no Rio de Janeiro, onde recebeu a família para um churrasco para ver o jogo, Flávia Alessandra deu um show de beleza com estilo.

"VAI BRASIL qual vai ser o placar hoje? Tô na torcida!", disse ela na legenda. Nos comentários, não faltaram elogios para a famosa. "É muito linda", escreveu o marido. "Musa perfeita", falaram os fãs.

Ainda no último jogo do Brasil, Flávia Alessandra chamou a atenção ao aparecer de biquíni azul bem fininho. Usando apenas a parte de baixo e uma camisa da Seleção, ela deu roubou a cena com o look cheio de atitude.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Filha de Flávia Alessandra e Otaviano Costa dá show em apresentação de dança

A filha mais nova de Flávia Alessandra e Otaviano Costa, Olívia Costa (12), mostrou que é cheia de talento. Neste domingo, 04, a garota teve uma apresentação de dança e canto que deixou os papais ainda mais orgulhosos.

Em sua rede social, a atriz compartilhou fotos da família no evento e da caçula se apresentando no palco de forma deslumbrante, usando um vestido azul e exibindo todo o seu charme.

"Hoje foi dia de apresentação da nossa mocinha linda, que dançou, cantou e encantou! Ela estava feliz, solta e segura ali no palco… foi lindo vermos, 10 anos depois, no mesmo teatro, a Olívia com a mesma idade da @giuliacosta se apresentando com a família e amigas presentes", falou Flávia sobre a mais nova estar repetindo os passos da mais velha, Giulia Costa (22).

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!