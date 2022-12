Filha de Flávia Alessandra e Otaviano Costa dá show em apresentação de dança: ''Cantou e encantou''

Caçula de Flávia Alessandra impressionou ao dançar e cantar em apresentação especial

A filha mais nova de Flávia Alessandra (48) e Otaviano Costa (49), Olívia Costa (12), mostrou que é cheia de talento. Neste domingo, 04, a garota teve uma apresentação de dança e canto que deixou os papais ainda mais orgulhosos.

Em sua rede social, a atriz compartilhou fotos da família no evento e da caçula se apresentando no palco de forma deslumbrante, usando um vestido azul e exibindo todo o seu charme.

"Hoje foi dia de apresentação da nossa mocinha linda, que dançou, cantou e encantou! Ela estava feliz, solta e segura ali no palco… foi lindo vermos, 10 anos depois, no mesmo teatro, a Olívia com a mesma idade da @giuliacosta se apresentando com a família e amigas presentes", falou Flávia sobre a mais nova estar repetindo os passos da mais velha, Giulia Costa (22).

"Eu e @otaviano não dormimos essa noite. Passamos a madrugada viajando pra chegar a tempo pra esse momento! E valeu cada sacrifício. Vale uma vida. Cada ensaio e cada dedicação dela e também nossa noite não dormida. Foi lindo! Foi linda!", disse toda orgulhosa.

Veja as fotos da apresentação da filha de Flávia Alessandra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

