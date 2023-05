Filha de Heloisa Périssé chama atenção ao exibir bumbum perfeito em clique de biquíni fio-dental

Luisa Périssé, filha de Heloisa Périssé, impressionou os seguidores das redes sociais ao exibir seu corpaço

Luisa Périssé (23), filha da atriz Heloisa Périssé (56), chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto exibindo seu corpaço.

Na foto publicada no feed do Instagram na tarde desta quarta-feira, 3, a atriz e humorista impressionou ao exibir suas curvas perfeitas usando um biquíni fio-dental lilás durante um dia na praia.

Ao dividir o registro em que mostra o corpão, Luisa aproveitou para convidar os fãs para acompanharem seu novo trabalho. Nesta quinta-feira, 4, ela estreia a peça Camareira. "ARRASTA PRO LADO!!!!!!! Mais uma do meu peido na farofa pra dizer que estreamos amanhã kerelhooo!!! Utilizando a melhor estratégia pra engajar, popularmente conhecida como cool", brincou ela.

Os internautas amaram a postagem da humorista. "Coisa mais linda", disse uma seguidora. "A primeira imagem tá excelente, mas a segunda é um espetáculo!", escreveu um usuário, se referindo a foto do cartaz da peça. "Bonita e marketeira", afirmou um fã.

Confira a publicação de Luisa Périssé:

Luisa Périsse fala sobre a peça Camareiras

Em recente entrevista à CARAS, Luisa Périsse, admiradora do trabalho de Paulo Gustavo (1978 -2021), contou que se inspirou no comediante para escolher a data de estreia de sua peça. Além disso, esse dia se tornou mega especial por ter sido a mesma data que sua mãe, Heloisa Périssé, estreou com Cócegas, espetáculo que ficou em cartaz por anos e rodou todo o Brasil.

"A gente só está estreando em 2023 por causa desta data, se não seria em outubro de 2021. Mas dia 4 de maio foi o dia que estreou Cócegas e Minha Mãe é Uma Peça, que são peças que ficaram anos em cartaz. Tem um peso", disse ela, que divide o palco com sua amiga, a atriz Castorine.

Em Camareiras, as atrizes vivem duas funcionárias de um hotel que, cansadas de serem humilhadas e subestimadas pelos superiores, decidem curtir uma festinha no local. No entanto, elas não esperavam que nessa festa haveria um roubo do maior bem do hotel: um rubi. Para provar sua inocência, elas decidem investigar os hóspedes e descobrir quem foi o verdadeiro ladrão e mostrar seu potencial.

