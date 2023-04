Luisa Périssé estreia peça com Castorine e se inspira em Paulo Gustavo

Em entrevista à CARAS, Luisa Périssé comentou sobre data especial escolhida por Paulo Gustavo e revelou bastidores da peça Camareiras

Admiradora do trabalho de Paulo Gustavo (1978 -2021) em Minha Mãe é Uma Peça, a atriz Luisa Périssé (24) se inspirou no comediante para escolher a data de estreia de sua peça, Camareiras. A produção está marcada para estrear no dia 4 de maio, no Teatro Café Pequeno, no Rio de Janeiro.

Em entrevista à CARAS Brasil, Luisa contou que a data se tornou mega especial para ela não apenas por conta de todo o sucesso conquistado por Paulo, mas também por ter sido a mesma data que sua mãe, Heloisa Périssé, estreou com Cócegas, espetáculo que ficou em cartaz por anos e rodou todo o Brasil.

"A gente só está estreando em 2023 por causa desta data, se não seria em outubro de 2021. Mas dia 4 de maio foi o dia que estreou Cócegas e Minha Mãe é Uma Peça, que são peças que ficaram anos em cartaz. Tem um peso ", disse ela, que divide o palco com sua amiga, a atriz Castorine.

Mas não apenas a admiração por Paulo e Heloisa pesaram na decisão da dupla. Elas também chegaram a consultar uma cartomante para ter certeza qual seria a melhor data para subir ao palco. Chegando lá, elas constataram que realmente dia 4 de maio seria o ideal: "Tem uma estrela".

Em Camareiras, Luisa e Castoriren vivem duas funcionárias de um hotel que, cansadas de serem humilhadas e subestimadas pelos superiores, decidem curtir uma festinha no local. No entanto, elas não esperavam que nessa festa haveria um roubo do maior bem do hotel: um rubi. Para provar sua inocência, elas decidem investigar os hóspedes e descobrir quem foi o verdadeiro ladrão e mostrar seu potencial.

Amigas de longa data, Castorine e Luisa planejam fazer um trabalho juntas há anos. As duas confessaram que estão produzindo a Camareiras desde 2019, quando fizeram parte do elenco do extinto programa Zorra, da TV Globo.

"Em 2019 a gente idealizou [a peça] em meio às gravações do Zorra, onde a gente sempre esperava bastante para gravar. Teve um dia que a Luisa começou a fazer a Silvinha e eu a Mandala, que são personagens que a gente já fez antes. E aí a gente sentiu que deu um 'match' e falamos: 'precisamos fazer alguma coisa juntas, o nosso projeto '", revelou Castorine.

Uma curiosidade sobre a montagem, é que também se trata de um musical, algo que se tornou um desafio a mais para as artistas. Apesar de terem uma certa intimidade com o gênero, inseri-lo em meio a um contexto de humor fez elas se preocuparem um pouco mais com a entrega.

"Eu não canto oficialmente, mas toco piano desde os 4 anos. Então eu sou uma pessoa que tem uma super noção de música. Mas eu sou muito mais uma admiradora, do que uma cantora, porém me jogo", disse Luisa, que completou: " Cantar nas vozes das personagens é um desafio e ao mesmo tempo também facilita ".

Castorine defende as cenas musicadas da peça e garante que, quem gosta do gênero, irá se divertir em dobro: "É um musical que acaba satirizando o gênero, porque são personagens que têm vozes características e a gente usa isso ao nosso favor. A gente não tem medo". "Elas são bagaceiras", brinca Luísa.

Dirigido por João Fonseca, o espetáculo também conta com participação da atriz Carol Romano, que no ano passado esteve na novela Além da Ilusão. Em Camareiras, ela foi responsável por compor algumas canções e também assume a parte musical, tocando alguns instrumentos.