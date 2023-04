Filha de Flávia Alessandra encanta ao curtir passeio de lancha no Rio: ''Maravilhosa demais''

De maiô, Giulia Costa, primogênita de Flávia Alessandra, compartilha vídeo em passeio de lancha no Rio de Janeiro e coleciona elogios da web

A cineasta Giulia Costa (23), primogênita de Flávia Alessandra (48), do relacionamento com o diretor Marcos Paulo (1951 - 2012) encantou seus seguidores nesta quinta-feira, 27!

A musa aproveitou dia de sol no Rio de Janeiro para curtir um passeio de lancha. No vídeo, publicado em sua conta oficial no Instagram, a jovem posou deitada usando um maiô branco.

"Sorte mesmo é morar no paraíso", escreveu Giulia Costa na legenda da publicação. Nos comentários do post, os fãs exaltaram a beleza da gata. "Maravilhosa demais", "Lindaaaa", "Que delícia", "Que coisa mais linda esse lugar", disseram.

Recentemente, Giulia mostrou um novo álbum de fotos. Nas imagens, ela surgiu apenas de biquíni preto enquanto renovava o bronzeado na área externa de uma casa. Em uma delas, a morena ostentou o seu decote poderoso ao caprichar na selfie. "Eu sou tão feliz nos dias de sol... Podia ser assim, né?", disse ela.

Confira Giulia Costa em passeio de lancha no Rio:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)

Giulia Costa mostra detalhes e perrengues de apartamento onde vai morar sozinha

A atriz e influenciadora digital Giulia Costa mostrou como está sendo deixar seu futuro lar pronto. Em suas redes sociais, a artista, que há algum tempo anunciou que vai sair da casa de sua mãe, a atriz Flávia Alessandra, e do padrasto, o apresentador Otaviano Costa, para morar sozinha, compartilhou alguns detalhes da saga de reformas e perrengues do apartamento.

Nos stories de seu perfil oficial no Instagram, a atriz e influenciadora digital mostrou algumas imagens de como está a reforma do apartamento, além de compartilhar alguns perrengues que vem passando, mostrando também a bela vista que tem de onde irá morar sozinha. Algumas boas notícias existem, como a instalação da coifa de sua cozinha e novo móveis para o lar.

“Doida para começar a parte mais legal de decoração e tal. E plantas, muitas e muitas plantas, muitas plantas, uma Mata Atlântica no meio da Barra [da Tijuca, no Rio de Janeiro]”, disse a atriz, que também compartilhou alguns perrengues, como por exemplo, estar sem gás e aquecedor.