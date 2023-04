De biquíni, filha de Flávia Alessandra ostenta decote poderoso

Filha de Flávia Alessandra, Giulia Costa aposta no biquíni preto para renovar o bronzeado

A jovem atriz Giulia Costa (23), que é filha da atriz Flávia Alessandra (48), encantou seus seguidores ao mostrar um novo álbum de fotos. Desta vez, a musa registrou uma sequência de imagens de um lindo dia de sol no Rio de Janeiro.

Nas imagens, ela surgiu apenas de biquíni preto enquanto renovava o bronzeado na área externa de uma casa. Em uma das fotos, a morena ostentou o seu decote poderoso ao caprichar na selfie. “Eu sou tão feliz nos dias de sol... Podia ser assim sempre, né?”, disse ela na legenda.

Nos comentários, a jovem recebeu vários elogios dos seguidores. “Que gata”, disse um seguidor. “Maravilhosa demais”, afirmou outro. “Simplesmente perfeita”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)

Flávia Alessandra curte dia na praia com a filha caçula

Há pouco tempo, a atriz Flávia Alessandra (48) aproveitou um domingo de sol no Rio de Janeiro para curtir uma ida à praia com sua filha caçula, Olivia (12), fruto do casamento com Otaviano Costa (49). As duas foram fotografadas durante um banho de mar com muita diversão.

Mãe e filha apareceram dando risadas enquanto encaravam as ondas do mar durante o passeio juntas. Inclusive, Olivia mostrou que cresceu! A jovem de apenas 12 anos de idade mostrou que está mais alta do que sua mãe e roubou a cena durante o passeio delas.

Há pouco tempo, Flávia Alessandra e Olivia também foram vistas juntas no casamento da promoter Carol Sampaio no Rio de Janeiro. O evento aconteceu na Marquês de Sapucaí e as duas capricharam nas escolhas dos looks para a ocasião.

Fotos: Dilson Silva e Fabricio Pioyani / AgNews