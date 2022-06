Filha de Fátima Bernardes faz micropigmentação de sobrancelha e mostra o resultado

Beatriz Bonemer, filha de Fátima Bernardes e William Bonner, surpreendeu ao mostrar o resultado de sua micropigmentação de sobrancelha

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 15h52

A jovem Beatriz Bonemer, filha dos apresentadores Fátima Bernardes e William Bonner, revelou que é adepta da técnica de micropigmentação de sobrancelha. Nesta semana, ela foi refazer o procedimento estético e mostrou o resultado.

A morena contou que faz o procedimento para corrigir as falhas de suas sobrancelhas. “Vim refazer minha micropigmentação de sobrancelha com a Lu. Elas fazem fio a fio. Então o resultado fica supernatural, do jeitinho que eu gosto!”, disse ela, e completou: “Resultado: arqueadas e sem falhas”.

Vale lembrar que Beatriz Bonemer está dando os seus primeiros passos como influenciadora digital. Ela também trabalha em uma produtora de conteúdo no Rio de Janeiro.

Recentemente, ela contou sobre sua relação com as redes sociais. "Minhas redes são abertas, mas me considero muito discreta, não falo tanto da minha vida pessoal. Sei que tem uma curiosidade pelos meus pais serem quem são, mas as minhas redes são para mim. Não vou falar nada sobre eles. O mesmo em relação a meus irmãos. Laura, por exemplo, não gosta. Nem marco o perfil dela nas redes porque as pessoas pedem para seguir e ela não quer. Sempre que algo os envolve, eu os consulto antes de publicar", afirmou ela ao Jornal Extra.

E ainda contou que recebe o apoio dos pais sobre a vida de influencer. "Minha mãe é da vibe do “tem que fazer”. Meu pai (William Bonner) fica: “Ai, meu Deus, esse mundo é muito distante para mim” (risos). Sei que por ser filha de quem sou, desperto uma curiosidade. Meus irmãos e eu sempre fomos preservados, nunca sofri com a fama deles. E mesmo postando mais, me acho muito discreta, não falo muito da nossa vida privada", declarou.

Beatriz Bonemer mostra o resultado do procedimento estético: