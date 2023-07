Fátima Bernardes radicaliza e exibe novo visual: "Mudei e gostei"

A jornalista Fátima Bernardes exibiu o novo visual nas redes sociais e ganhou elogios dos seguidores

A apresentadora Fátima Bernardes está de visual novo! Na noite desta quarta-feira, 12, a jornalista, que comandou o The Voice Kids, da Globo, usou as redes sociais para dividir com os seguidores a mudança radical que realizou nos fios.

Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou um vídeo ao lado de Marcos Aguiar, o profissional responsável pelo seu novo corte de cabelo. Na gravação, a namorada do deputado Túlio Gadelha mostra que os fios estão mais curtos, nos ombros, e com algumas mechas iluminadas.

Na legenda da publicação, Fátima confessou que gostou do novo visual. "Mudei e gostei. Você entendeu exatamente o que eu queria, Marcos Aguiar", escreveu a artista, que teve a mudança aprovada pelos seguidores.

"Amei", disse a apresentadora Michelle Loreto e Bia Bonner, filha da jornalista com William Bonner. "Tá linda", escreveu uma seguidora. "Amei, ficou moderno e leve", falou outra. "Você fica linda de qualquer jeito", afirmou uma fã.

Além da mudança no visual, Fátima também está de trabalho novo. Ela acaba de ganhar um programa de entretenimento no GNT, que é um canal da Globo na TV fechada. O novo programa terá 10 episódios e vai ter entrevistas e conversas delas com dois convidados em cada um deles. A atração promete abordar vários assuntos nas conversas, desde experiências que deram certo e também as que deram errado na vida dos convidados.

Confira o novo visual:

Fátima Bernardes celebra aniversário do pai

O pai da jornalista Fátima Bernardes, Amâncio Bernardes completou 87 anos, e para celebrar a ocasião especial, ela usou as redes sociais e publicou um clique inédito em família declarando seu amor ao patriarca.

No registro compartilhado no feed do Instagram de Fátima, a apresentadora aparece com um sorrisão de orelha a orelha em uma selfie ao lado do pai, e de sua mãe, Eunice Bernardes, que completou 81 anos em maio deste ano.

"Dia de alegria. Meu pai sempre diz que vai passar dos 100. E eu acredito. Hoje completou 87. Que Deus continue protegendo com muita saúde. Se vierem algumas vitórias do Vasco, ele vai ficar bem feliz. Melhor que presente. Te amo. E ainda me ensinou a gostar do Martinho da Vila", declarou.