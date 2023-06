Fátima Bernardes encanta ao celebrar aniversário do pai: ‘Vai passar dos 100’

Apresentadora Fátima Bernardes publica raro clique em família para comemorar aniversário do pai, Amâncio Bernardes

A casa da apresentadora Fátima Bernardes está em festa! É que o pai da jornalista, Amâncio Bernardes completou 87 anos no último domingo, 25. Para celebrar a ocasião especial, ela usou as redes sociais e publicou um clique inédito em família declarando seu amor ao patriarca.

No registro compartilhado no feed do Instagram de Fátima, a apresentadora aparece com um sorrisão de orelha a orelha em uma selfie ao lado do pai, e de sua mãe, Eunice Bernardes, que completou 81 anos em maio deste ano. Na legenda, a jornalista abriu seu coração sobre a data especial: “Dia de alegria”, ela iniciou.

“Meu pai sempre diz que vai passar dos 100. E eu acredito. Hoje completou 87. Que Deus continue protegendo com muita saúde. Se vierem algumas vitórias do Vasco, ele vai ficar bem feliz. Melhor que presente. Te amo. E ainda me ensinou a gostar do Martinho da Vila”, Fátima se declarou para o pai.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Nos comentários, Amâncio ganhou um presentão! Ele recebeu feliz aniversário de seu ídolo, Martinho da Vila: “Viva seu pai! Felicidade a ele! Vamos aos 100!”, o artista comentou. Amigos e fãs da apresentadora também ficaram encantados com o registro em família “Saúde e alegrias pra ele!!!”, escreveu a jornalista Leilane Neubarth. “Viva! Saúde! ", disse o jornalista Marcelo Cosme.

Vale lembrar que atualmente, Fátima aparece nas telinha da Globo aos domingos no reality musical ‘The Voice Brasil’, após deixar sua atração diária, o ‘Encontro com Fátima Bernardes'.

Fátima Bernardes tem reunião com a direção da Globo sobre seu futuro:

Segundo o colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, Fátima Bernardes teve uma reunião com a direção da emissora carioca para falar sobre o seu futuro no canal. Com contrato até 2025, ela não quer ficar na 'geladeira’ em meio aos rumores de que ‘The Voice’ poderia ser cancelado.