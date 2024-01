Fabiana Justus esbanja beleza ao renovar o bronzeado

Mãe de três, a influenciadora digital Fabiana Justus ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao exibir o corpo sarado

Fabiana Justus chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 17, ao compartilhar uma foto esbanjando beleza e seu corpo sarado. A empresária e influenciadora digital está curtindo alguns dias de descanso na praia, e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado.

Na foto postada no feed do Instagram, ela surgiu usando um biquíni verde, modelo hot pants, e seu corpo sarado impressionou os fãs, já que ela deu à luz há quatro meses. A filha do empresário Roberto Justus é mãe de Luigi e das gêmeas Chiara e Sienna, de 4 anos. Os três são frutos de seu casamento com Bruno D'ancona.

Ao compartilhar a imagem, Fabiana celebrou sua pele bronzeada. "Minha skin praiana", escreveu a famosa na legenda da publicação, recebendo diversos elogios. "Tão linda", escreveu uma seguidora. "Mamãe linda e bronzeada", falou outra. "Mãe de 3 com esse corpinho! Aulas", brincou uma fã.

Confira a foto:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Leia também: Fabiana Justus mostra a família fantasiada no mesversário do filho: "Vila do Luigi"

Fabiana Justus comemora o fim do tratamento do pai contra o câncer

A família do apresentador e empresário Roberto Justus está feliz da vida. Isso porque ele acaba de encerrar o seu tratamento contra o câncer na bexiga. Depois de cerca de um ano de cuidados, ele realizou a sua última sessão de imunoterapia e recebeu o carinho da família no hospital.

Nas redes sociais, Fabiana mostrou a foto da família e comemorou bastante. "Depois de um ano de tratamento, finalmente terminou o tratamento e a gente está muito feliz", disse ela nos stories e completou na legenda de um post. "Papi, muito orgulho de você, da sua determinação e garra em tudo que faz. Hoje terminou seu tratamento, e eu não poderia estar mais feliz!!! Vamos comemorar a vida", disse ela. Confira!