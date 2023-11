Fabiana Justus mostra a família fantasiada no mesversário do filho: "Vila do Luigi"

A influenciadora digital Fabiana Justus encantou os seguidores ao mostrar a comemoração do terceiro mês do filho, Luigi

Fabiana Justus explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar as fotos do mesversário do filho caçula, Luigi, fruto de seu casamento com Bruno D'ancona. O menino completou três meses de vida neste domingo, 19, e ganhou uma festa com o tema Vila do Chaves para comemorar a data especial.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a influenciadora digital mostrou a família fantasia como os personagens do seriado: ela surgiu como Dona Clotilde, as filhas mais velhas, Chiara e Sienna, de 4 anos, de Chiquinha e Dona Florinda, Bruno como Seu Madruga, e Luigi como o Chaves.

A festa ainda contou com muitas bexigas coloridas, bolo, doces e a decoração inspirada nos personagens da atração. Ao dividir as fotos no feed do Instagram, a mamãe se derreteu. "Luigi. 3 meses. Vila do Luigi!", escreveu ao mostrar os detalhes da comemoração. Em outra postagem, a influencer posou com o caçula. "Três meses do meu chavinho lindo."

Os internautas ficaram encantados com as fotos do mesversário. "Não tenho maturidade", disse uma seguidora. "Que lindos", escreveu outra. "Que fotos mais lindas!!! Meu Deus e esse sorriso do Luigi!!! Menino apaixonante!", comentou uma fã.

Confira as publicações:

Fabiana Justus revela falta de libido após nascimento do filho

No começo do mês, a influenciadora digital Fabiana Justus abriu a intimidade com seus seguidores e revelou uma questão pós-parto de seu terceiro filho com Bruno D'ancona, o pequeno Luigi. A herdeira de Roberto Justus comentou sobre a libido após o nascimento do bebê.

Mãe das gêmeas, Chiara e Sienna, de 4 anos, a mamãe, que está amamentando o neném, falou sobre não ter muita libido. Fabiana brincou com a situação e falou sobre estar precisando de uma vitamina para melhorar seu desejo. "50 dias pós-parto, preciso de uma vitamina...", contou.