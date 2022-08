Exibindo boa forma, Bianca Andrade publica fotos de biquíni

A influenciadora Bianca Andrade compartilhou uma série de fotos em suas redes sociais para resumir sua semana, e exibiu boa forma ao aparecer de biquíni

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 20h01

Nesta segunda-feira, 15, Bianca Andrade (27) compartilhou uma série de fotos em seu Instagram para mostrar sua semana aos seus seguidores.

Nas primeiras fotos, a influenciadora apareceu esbanjando boa forma ao vestir um biquíni de tricô que era amarelo na parte de cima e roxo na parte de baixo. A empresária apareceu com a modelo Gabriela Versiani e a influenciadora Mayara Cardoso.

“Resumo de mais uma semana. Minhas semanas sempre têm de um tudo, minha essência é essa”, escreveu Bianca no início da legenda.

No carrossel de 10 fotos, a ex-BBB também compartilhou uma foto do seu filho Cris (1) e contou que o pequeno passou um tempo com o pai, seu ex-namorado Fred. “Gosto de ter tempo de qualidade com o meu pequeno. Também gosto quando meu pequeno tem tempo de qualidade com o pai, por mais que a falta dele nessa casa vazia me aperte o coração”, escreveu.

A participante do BBB 20 também compartilhou um clique de uma ida ao teatro ao lado de Anitta, Camilla de Lucas, Rafael Portugal, Pocah e Gabriela Versiani. “Gosto de ir ao teatro com os meus amigos num dominguinho tranquilo”, disse Bianca na legenda.

Por fim, a influenciadora revelou que está doente e comentou na legenda: “Não gosto de ficar doente, mas estou trabalhando meu equilíbrio para que essa fase chata passe logo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA ROSA (@bianca)

Fofura!

Bianca compartilhou em suas redes sociais na semana passada um momento muito fofo ao lado do pequeno Cris!

O menino estava no colo da mãe e foi filmado durante um momento de carência. “Diga que você é canceriano com ascendente em peixes sem dizer nada”, brincou a mãe na legenda.