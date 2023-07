Ex-A Fazenda Erika Schenider choca com novo visual: 'Chique'

Radicalizou! Ex-A Fazenda Erika Scheinder surpreende ao deixar de ser loiríssima e adotar nova cor

A ex-A Fazenda Erika Schneider impressionou ao mudar o visual. Acostumada com os fios loiros, bem claros, a influenciadora digital resolveu passar por uma transformação e adotar madeixas com um tom mais escuro.

Nos últimos dias, a ex-bailarina do Faustão compartilhou cliques da mudança radical e chamou a atenção com o resultado deslumbrante. Com os cabelos ainda loiros, mas não tão iluminados, Erika Schneider apareceu arrasadora e arrancou elogios.

"New color. Bege e areia. Gostaram?", contou a artista sobre a novidade adotada para seu visual. Nos comentários, os internautas responderam aprovando a mudança. "Chique", disseram. "Satisfação define! Ficou com mais cara empresária parabéns, lindíssima", opinaram.

É bom lembrar que Erika Schneider integrou o elenco de A Fazenda 13. Recentemente, ela se desentendeu com outra participante, Mileide Mihaile, que chamou a loira de "VTzeira".

Veja o novo visual de Erika Schneider:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Erika Schneider (@erikaschneider)

Erika Schneider relembra participação em A Fazenda e revela desafios: 'Consequências'

Erika Schneider (32) participou de A Fazenda em 2022, mas não esqueceu o reality desde que foi eliminada. Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora relembrou sua participação no programa e seus desafios de convivência, além de revelar que participantes do reality tentaram inferiorizá-la.

"Já passei por várias situações, até no reality também, de pessoas querendo me inferiorizar, me diminuir. Tento levar isso de uma forma leve e que isso não me afete, mas é sempre tendo que mostrar essa capacidade, mostrar o potencial. Cheguei em uma fase que eu não preciso mostrar nada para ninguém. Não me preocupo em mostrar nada para ninguém. Eu faço o meu, corro atrás do meu, e as pessoas vão ver as consequências, que no caso é o sucesso, o trabalho, o reconhecimento, que vêm automaticamente quando você foca em si mesmo e no seu trabalho e deixa essas críticas e esse povo, essas pessoas que tentam te inferiorizar e te diminuir, para lá", compartilhou Erika Schneider .

"Aprendi muita coisa ali dentro, testar os meus limites, ter mais paciência, observar bastante. Aprendi a conviver com pessoas completamente diferentes de mim. Não sei se eu aprendi [risos], mas eu passei por isso", adicionou Erika Schneider sobre sua participação em A Fazenda.

A participação em A Fazenda não foi a primeira vez de Erika Schneider na televisão. A influenciadora passou mais de oito anos como uma das bailarinas do programa Domingão do Faustão, e destacou uma experiência inesquecível que viveu durante a época: "Foi um aprendizado, uma escola, foi tudo. Eu lembro da minha primeira experiência como repórter no Domingão, entrevistando os artistas no Melhores do Ano. Eu fiquei muito ansiosa e nervosa, mas tentei me acalmar". Ela ainda comentou sobre a possibilidade de retornar para um reality show: "No momento não está nos meus planos, não me imagino em outro reality agora. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã".