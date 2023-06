Climão! Erika Schneider se ofende e rebate Mileide Mihaile: 'Para que isso?'

Após ser chamada de 'VTzeira' por Mileide Mihaile, Erika Schneider se ofende e posta direta para ex-colega de A Fazenda 13

O clima azedou entre as exs-A Fazenda Erika Schneider e Mileide Mihaile. O desentendimento entre elas aconteceu após a morena ir ao do podcast de Gabi Prado. Durante a participação, ela deu sua opinião sobre a loira.

"A Erika é bem VTzeira... até hoje", disse Mileide Mihaile sobre a colega de reality. O comentário não foi bem-visto pela ex-bailarina do Faustão. Em seu Twitter, Erika Schneider rebateu a opinião da influenciadora e se mostrou chateada com a situação.

"Não entendo sinceramente uma pessoa que sempre tratei bem, falo com carinho para outras pessoas falar mal de mim em um podcast. Ela até no meu aniversário foi. Para que isso? Por que não falou comigo se achava isso de mim?", escreveu

É bom lembrar que Erika Schneider e Mileide Mihaile integraram o elenco de A Fazenda 13. A mãe do filho do cantor Wesley Safadão, Yhudy Lima, foi a décima segunda eliminada da edição. Já a ex-bailarina do Faustão deixou o reality como a terceira eliminada.

Erika Schneider relembra participação em A Fazenda

Em entrevista à CARAS Brasil, Erika Schneider relembrou sua participação na edição de 2022 do reality ‘A Fazenda’. Durante o bate-papo, a influenciadora narrou seus desafios de convivência, além de revelar que alguns dos participantes do programa tentaram inferiorizá-la.