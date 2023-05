Bumbum na lua! Erika Schneider mostra glúteos maiores em treino: ''Maravilhosa''

Com o bumbum maior, Erika Schneider dá show de boa forma na academia e chama a atenção

A Ex-A Fazenda Erika Schneider (32) mostrou que seu treino de glúteos está dando resultado. Nesta terça-feira, 23, a influenciadora compartilhou um vídeo se exercitando na academia e chamou a atenção com sua boa forma.

No registro, a ex-bailarina do Faustão esbanjou suas curvas saradas e chamou a atenção ao ostentar seus glúteos torneado. A modelo ganhou três centímetros no quadril após iniciar o protocolo especial de exercícios para a região.

"Que Sua Disciplina Seja Constante, e sua motivação seja a diciplina.” frase do @wilsinhopersonal. Vocês sempre me perguntam dos treinos, um pouquinho do meu treino de glúteo", revelou o que anda fazendo para turbinar seu bumbum.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a beleza da musa. "Maravilhosa", elogiaram os fãs. "Muito linda", disseram outros.

Veja o treino de glúteos de Erika Schneider:

Erika Schneider relembra participação em A Fazenda

Em entrevista à CARAS Brasil, Erika Schneider relembrou sua participação na edição de 2022 do reality ‘A Fazenda’. Durante o bate-papo, a influenciadora narrou seus desafios de convivência, além de revelar que alguns dos participantes do programa tentaram inferiorizá-la.