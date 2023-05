Erika Schneider surpreende ao surgir sem lentes de contato nos dentes: “Parecendo menininha”

Influenciadora digital Erika Schneider surge com os dentes naturais após remover lentes de contato e resultado surpreende

A modelo e influenciadora digital Erika Schneider (32) precisou tirar suas lentes de contato dentais para fazer uma manutenção em seu sorriso na semana passada. Pelo Instagram, a ex-Fazenda surpreendeu os seguidores ao compartilhar o resultado da remoção e surgir com os dentes totalmente naturais.

"Essa sou eu sem lente de contato nos dentes. Lembrando que meus dentes foram desgastados, mas foi muito pouquinho. Estou parecendo menininha. O que vocês acharam? Agora, eu vou ficar sem lentes e amanhã a gente vai colocar a lente mais delicadinha", ela contou exibindo o seu sorriso natural.

Erika também exaltou o trabalho de seu dentista: "Lembrando que eu fiz a minha lente há três anos e meio. E já naquela época ele teve todo cuidado de não desgastar os meus dentes", a influenciadora explicou mostrando que seus dentes continuam praticamente intactos.

Para finalizar, a ex-bailarina do 'Domingão do Faustão' evidenciou que conseguiria manter o seu sorriso natural: "Porque tem gente que faz gente e acaba com o dente verdadeiro. Eu conseguiria ficar assim com esses dentes. Olha isso. Ele desgastou na época, mas foi bem pouquinho", ela destacou e concluiu a sequência mostrando o resultado das novas lentes.

Erika Schneider surpreende ao surgir sem lentes de contato nos dentes - Reprodução/Instagram

Erika Schneider mostra novas lentes de contato dentais - Reprodução/Instagram

Erika Schneider relembra participação em A Fazenda:

Em entrevista à CARAS Brasil, Erika Schneider relembrou sua participação na edição de 2022 do reality ‘A Fazenda’. Durante o bate-papo, a influenciadora narrou seus desafios de convivência, além de revelar que alguns dos participantes do programa tentaram inferiorizá-la.

“Cheguei em uma fase em que eu não preciso mostrar nada para ninguém. Não me preocupo em mostrar nada para ninguém. Eu faço o meu, corro atrás do meu, e as pessoas vão ver as consequências, que no caso é o sucesso, o trabalho, o reconhecimento, que vêm automaticamente quando você foca em si mesmo e no seu trabalho e deixa essas críticas e esse povo, essas pessoas que tentam te inferiorizar e te diminuir, para lá", ela abriu o coração. Confira na íntegra!