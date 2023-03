Ex-BBB Tina esbanja elegância ao compartilhar vestido escolhido para acompanhar desfile

A participante do BBB 23, Tina Calamba escolheu um vestido elegante para comparecer a desfile

Nesta terça-feira, 28, Tina Calamba deixou seus seguidores babando ao compartilhar fotos em seu Instagram vestindo um look estiloso.

A ex-BBB surgiu esbanjando beleza e elegância ao escolher vestido longo para comparecer a um desfile de moda.

Tina usava um vestido longo todo rosa com plumas na altura de sua cintura. A participante do BBB 23 ainda usava um colar luxuoso.

Nos comentários, a colega de confinamento de Tina no BBB 23 e no Quarto do Reencontro, Paula Freitas comentou: “Ouvindo as angels chorarem daqui”.

Os seguidores da participante da edição deste ano do Big Brother Brasil também amaram as fotos. “Perfeita”, comentou uma seguidora. E outro fã escreveu: “Entrega beleza demais”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tina Calamba 💎 (@tinacalamba)

Uau!

Outra ex-BBB que recebeu chuva de elogios ao compartilhar seu look foi a cantora Naiara Azevedo que surgiu com um vestido coladinho.

A participante do BBB 22 posou com um vestido preto transparente coladinho no corpo que exibia seu corpo escultural.