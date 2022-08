Ex-BBB Thais Braz revela quais procedimentos estéticos já realizou no rosto

A ex-BBB Thais Braz citou alguns procedimentos estéticos que já realizou no rosto e revelou que pretende fazer uma cirurgia

Thais Braz(29) usou as redes sociais para responder algumas curiosidades dos seguidores. A ex-participante do Big Brother Brasil 21 abriu uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram e foi questionada sobre os procedimentos estéticos que já realizou no rosto.

A influencer contou que já realizou três procedimentos, sendo um deles a cirurgia para diminuir a testa, que ela já havia deixado claro que era algo que a incomodava muito. "Botox preventivo na região dos olhos 'pé de galinha', preenchimento labial e frontoplastia (diminuí a testa)", escreveu ela.

Em março deste ano, Thais passou pela frontoplastia. Na ocasião ela ficou um tempo sumida das redes e retornou usando um curativo e uma faixa na testa. Nos vídeos gravado nos Stories do Instagram, ela explicou que tirou dois centímetros da testa.

"Estou sumida por motivos de... tirei dois centímetros da minha testa. Sim, corajosa, mas deu tudo certo, graças a Deus. Era uma coisa que me incomodava muito, desde criança. Tem nem 24 horas que fiz a cirurgia e está tudo bem, foi supertranquilo", revelou ela.

