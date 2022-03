Ex-BBB Thaís Braz passa por cirurgia para diminuir a testa: ''Me incomodava muito''

Thaís Braz, do BBB 21, voltou às redes sociais e contou que passou por uma cirurgia para diminuir a testa

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 15h58

Thaís Braz (29) revelou que fez uma cirurgia para diminuir o tamanho de sua testa.

Nesta quinta-feira, 10, a ex-participante do BBB 21 surgiu no Stories do Instagram com um curativo e uma faixa na testa e explicou que a operação foi o motivo dela ficar ausente das redes sociais.

"Estou sumida por motivos de... tirei dois centímetros da minha testa. Sim, corajosa, mas deu tudo certo, graças a Deus. Era uma coisa que me incomodava muito, desde criança. Tem nem 24 horas que fiz a cirurgia e está tudo bem, foi supertranquilo", explicou ela.

Em seguida, Thaís explicou que agora sua testa está proporcional ao seu rosto. "Vou ficar uma semana com essa faixa, depois tiro e uso só pra dormir. A única coisa que sinto é, tipo, latejando a cabeça às vezes. Mas bem mais tranquilo do que imaginei", contou.

A ex-BBB também aproveitou para rebater as críticas que está recebendo após revelar a cirurgia. "Eu sofria com minha testa. Essa era minha insegurança. É triste eu vir pedir desculpa pela minha insegurança", completou ela, que gravou alguns vídeos ao lado de Gui Napolitano (31), com quem estaria vivendo um affair. "Já era linda!", afirmou ele.

Confira as fotos da ex-BBB após a cirurgia:

Reprodução/Instagram