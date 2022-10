Ex-BBB Thais Braz exibe corpaço escultural ao posar com top: "Uma gata"

A ex-BBB Thais Braz arrancou elogios na web na última quarta-feira, 5, ao exibir o corpaço em novas fotos

Redação Publicado em 06/10/2022, às 08h49

Na última quarta-feira, 5, a ex-BBB Thais Braz (29) arrancou elogios de seus seguidores na web mais uma vez! A influenciadora posou com um top e peça intíma em um novo ensaio fotográfico e exibiu sua beleza encantadora.

Através de seu perfil no Instagram, Thais Braz compartilhou uma sequência de fotos do seu ensaio, em que ela adotou um visual fashionista.

A influenciadora posou com um top preto com mangas e calcinha, além disso, apostou em acessórios para compor o look, com óculos e um chapéu.

Nos comentários da publicação, os seguidores de Thais Braz aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da ex-BBB: "Uma gata", disse um. "Sempre linda", ressaltou outro. "Perfeita demais", disse o terceiro.

Veja as fotos de Thais Braz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por THAIS BRAZ (@thaisbraz)

Thais Braz reúne fotos sensuais em vídeo e fãs elogiam

Thais Braz foi às suas redes sociais para relembrar algumas fotos sensuais que fez durante diferentes ensaios fotográficos, em um vídeo que reuniu os cliques. No clipe, aparecem imagens da dentista em biquínis mínimos, mostrando o corpão da ex-bbb, vestidos recortados realçando sua barriga negativa e alguns registros topless.