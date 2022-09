Thais Braz impressiona com corpão em foto de biquíni no barco

Ex-BBB Thais Braz posta foto com biquíni rosa em barco na República Dominicana e choca fãs com sua beleza

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 21h49

Nesta terça-feira, 27, a ex-BBB Thais Braz (29) deixou seus fãs chocados com nova publicação em suas redes sociais. Na foto, a influenciadora aparece com um biquíni rosa, exibindo suas curvas durante sua viagem pela República Dominicana.

Em sua publicação no Instagram, Thais está em um barco no meio do mar de Punta Cana, com biquíni, lenço na cabeça e óculos. Na legenda, ela escreveu: “Hello Do”.

Os comentários estão cheios de elogios para a beleza da dentista. “Maravilhosa”, “Toda gata”, “Servindo muita beleza e estilo sempre”, entre outros elogios de seus milhões de seguidores. Além dos inúmeros emojis de coração e carinhas apaixonadas.

Veja a publicação de Thais Braz que deixou seus seguidores impressionados:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por THAIS BRAZ (@thaisbraz)

Thais Braz reúne fotos sensuais em vídeo e fãs elogiam

Thais Braz foi às suas redes sociais para relembrar algumas fotos sensuais que fez durante diferentes ensaios fotográficos, em um vídeo que reuniu os cliques. No clipe, aparecem imagens da dentista em biquínis mínimos, mostrando o corpão da ex-bbb, vestidos recortados realçando sua barriga negativa e alguns registros topless.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Saudade do verão!".