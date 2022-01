Ex-BBB Sarah Andrade renova o bronzeado só de biquíni e corpão rouba a cena: ''Deusa''

Sarah Andrade, do BBB21, surge de biquíni vermelho renovando o bronzeado e coleciona elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 15h01

No último domingo, 23, Sarah Andrade (30) elevou a temperatura nas redes sociais ao aparecer aproveitando o clima ensolarado no Rio de Janeiro.

A loira vestiu apenas um biquíni vermelho e decidiu renovar o bronzeado no jardim, exibindo as curvas esculturais na web.

“O verão está instalado no meu coração”, brincou ela na legenda da publicação, feliz com as altas temperaturas da estação.

Logo os fãs foram para os comentários enchê-la de elogios. “Mulherão”, disse um. “Deusa”, declarou outro. “Maravilhosa”, disparou mais um.

Recentemente, a ex-BBB surpreendeu os internautas ao revelar que já teve um affair com um dos participantes do BBB22.