Guilherme Napolitano curte festa no Rio com Thaís Braz e Sarah Andrade: ''Tô um nojo''

Em festa no Rio de Janeiro, ex-BBBs Guilherme Napolitano, Thaís Braz e Sarah Andrade se reencontram e agitam a web

CARAS Digital Publicado em 24/01/2022, às 12h32

No último domingo, 23, Guilherme Napolitano (30) curtiu uma festa no Rio de Janeiro com uma companhia para lá de especial.

O participante do BBB20 encontrou com Thaís Braz (28) e Sarah Andrade (30), do BBB21, e agitou a web com o registro do encontro.

“Eu tô um nojo com essas duas”, escreveu o modelo na legenda da publicação, ostentando beleza junto as gatas.

Pelos comentários, os internautas deixaram vários elogios. “Lindos demais”, disse um. “Um trio de respeito”, declarou outro. “E tome surra de beleza”, disparou mais um.

Recentemente, o ex-namorado de Catherine Bascoy (20) deixou os fãs babando ao exibir o corpão musculoso durante o treino na academia.