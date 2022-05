Ex-BBB Sarah Andrade aposta no biquíni cavado em viagem para Saint Tropez

Ex-BBB Sarah Andrade exibe a barriguinha sarada ao posar com biquíni laranja ao ar livre

CARAS Digital Publicado em 29/05/2022, às 13h06

A ex-BBB e influenciadora digital Sarah Andrade surgiu deslumbrante em novas fotos de sua viagem para Saint Tropez. A musa apareceu só de biquíni laranja cavado e camisa bege ao curtir um dia de sol na região.

Na foto, ela caprichou no 'carão' e deixou à mostra sua barriguinha sarada. “Se você tem a impressão de que já se aperfeiçoou, nunca irá subir às alturas...”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Sarah é GG: Gata e gostosa”, disse um seguidor. “Ela sabe que é perfeita”, declarou mais um. “Belíssima”, escreveu outro.

Nos últimos dias, Sarah Andrade marcou presença no Festival de Cannes, na França, e contou que está estudando para seus novos negócios. “Também quero fazer uma imersão cultural em Cannes, conhecer pessoas, levantar referências e estudar. Quando me proponho a fazer algo, me dedico 100% e é como estou agora na estruturação da minha joalheria”, disse ela à revista Glamour.

Foto de Sarah Andrade: