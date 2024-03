Ex-BBB Rodrigo Mussi revela mudança em seu rosto

Ex-BBB Rodrigo Mussi toma decisão sobre a aparência do seu rosto após ter feito procedimento estético no passado

O ex-BBB Rodrigo Mussi contou que está em processo de fazer uma mudança em seu rosto. O rapaz decidiu remover a harmonização facial que realizou no passado.

Ele contou que fez a harmonização facial após perder muito peso na época do acidente de carro. Porém, hoje em dia, não gosta mais do resultado e iniciou o procedimento para retirar os preenchimentos que fez.

"Estou tirando. Não quero mais harmonização na minha vida", disse ele ao site Gshow, que relembrou quando colocou o preenchimento. "Emagreci 45 quilos após o acidente. Nisso, meu rosto desfigurou, não tinha como ser diferente. Na pressa, comecei a preencher e perdi a mão".

Então, ele contou o motivo para remover o preenchimento. "Ao engordar, passou da conta. Em várias fotos, apareço com o rosto muito arredondado. Ficou desproporcional, sabe?", disse ele, e completou: "Prefiro meu rosto natural, tenho saudade disso. Mas é um processo. Digo para as pessoas que, quando você harmoniza muito, passa do ponto, não é fácil tirar. Às vezes demora muito, é uma luta. É muito mais fácil colocar que tirar".

Ex-BBB Michel fez harmonização facial

Michel decidiu mudar seu visual após deixar a casa do Big Brother Brasil 24. O décimo primeiro participante eliminado deu início a uma harmonização facial com dois procedimentos estéticos.

Em sua rede social, o professor de geografia compartilhou um vídeo mostrando como foi o processo e o resultado imediato final. Além da harmonização, o ex-brother também fez uma lipo de papada.

"Fizemos o preenchimento do mento com 3 mls e a lipo de papada com a platismoplastia e muito em breve teremos um resultado maravilhoso, obrigado pela confiança no meu trabalho", escreveu o cirurgião dentista responsável pelos procedimentos de Michel.

O resultado costuma aparecer só após algumas semanas, mas no imediato já é possível notar a diferença no rosto do ex-participante.

A indicação do médico partiu de Bruna Amaral, esposa de Rodriguinho. Na publicação, a mulher do pagodeiro e também ex-BBB fez questão de comentar: "Arrasou! Vai ficar ainda mais mara!". Em seguida, o profissional agradeceu a indicação de Bruna.