Ex-BBB Juliette Freire levanta o vestido e exibe as pernas torneadas

Ex-BBB Juliette Freire agita as redes sociais ao levantar o vestido em novas fotos

CARAS Digital Publicado em 04/06/2022, às 12h56

A ex-BBB Juliette Freire elevou a temperatura das redes sociais ao colocar as pernas torneadas para jogo. Nesta semana, ela compartilhou novas fotos com um vestido vermelho de festa e exibiu toda a sua beleza.

Nos cliques, a estrela levantou a barra do vestido e deixou à mostra suas pernas. “O amanhã sempre vai chegar”, disse ela ao divulgar sua nova música, chamada Solar.

Há poucos dias, ela falou sobre a canção. “Solar chegou! Espero que essa música, que representa tanto para mim, agora possa ganhar novos significados com vocês”, afirmou.

Juliette e os shows

Dedicada à carreira na música, Juliette contou sobre o desafio que é fazer shows. "Subir no palco é um parto: no dia do show fico nervosa, agoniada, tensa, brigando com todo mundo querendo que dê certo. Sinto gosto de mercúrio, de ferro na boca. Entro passando mal! Garganta aperta mas na segunda música relaxo. Me provoco, trinco os dentes, dou pisada forte no chão e, no fim, fico leve. Depois canto chorando, me arrepiando inteira, fazendo quadradinho, colocanda o bumbm para cima. Cada show é um parto. Nunca imaginei que fosse assim", afirmou.