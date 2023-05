Ex-BBB Jessilane Alves radicaliza o visual e exibe resultado: “Arrasou”

Participante do BBB22, Jessilane Alves faz dancinha sensual para exibir transformação radical no cabelo

A participante do BBB22 Jessilane Alves (27) está de visual novo! Nesta quinta-feira, 04, a professora de biologia usou as redes sociais para mostrar detalhes de sua transformação radical no cabelo. A ex-sister abandonou os fios curtos e escuros para apostar em tranças longas e claras.

Jessi, que foi a 14° eliminada de sua edição do reality, ainda se arriscou com uma coreografia sensual para exibir o antes e depois da mudança no visual. No vídeo, publicado em seu perfil oficial do Instagram, a ex-BBB requebrou muito e fez caras e bocas enquanto jogava os cabelos longos com as pontas loiras.

Na legenda, a ex-sister comentou a sua decisão de mudar: "Se tem uma coisa que eu amo é mudar de visual, ser essa metamorfose ambulante!’, ela escreveu e avisou que seus seguidores podem esperar mais mudanças no futuro: “Veio aí a primeira de uma era. Aceito dicas e modelos para os próximos… tudo né?!”, Jessi pediu a opinião dos internautas.

Nos comentários, os fãs da ex-sister elogiaram a transformação: "Camaleoa! Você é linda de qualquer jeito”, disparou uma admiradora da professora. “Tá gata, Jessi!”, opinou mais uma. “E você pode mudar sempre porque fica linda de qualquer jeito”, disse um terceiro. Outro elogiou o físico de Jessi: “Tá muita linda, corpão!”, se derreteu. "Arrasou", disse outra.

