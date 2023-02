De biquíni, ex-BBBs Maria e Jessilane esbanjam beleza ao surgirem dançando na praia

Nas redes sociais, Maria postou um vídeo dançando ao lado de Jessilane Alves e brincou sobre o desempenho delas

Reencontro! Nesta quinta-feira, 23, as ex-BBBs Maria (22) e Jessilane Alves (27) aproveitaram o dia ensolarado para curtirem juntas um dia na praia.

Nas redes sociais, a atriz compartilhou um vídeo em que as duas aparecem de biquíni e shorts, enquanto fazem a coreografia da música Lovezinho, de Treyce, e brincou sobre o desempenho das duas.

"Amiga, ainda bem que você é bióloga e eu atriz, porque com coreografia a gente é uma negação. Te amo, tava com saudade @jessilane", brincou Maria. As duas, vale lembrar, fizeram parte do BBB22, que teve Arthur Aguiar (33) como o grande vencedor da edição.

Os seguidores elogiaram a beleza das ex-sisters. "Lindas", disse uma seguidora. "Olha a duplinha do terror das dancinhas", se divertiu outra. "Jessi como dançarina é uma excelente professora", falou uma fã. "Perfeitas. Arrasaram demais", comentou mais uma. Jessi também falou sobre a coreografia. "Dançarinas. Arrasamos. Pelo menos deu pra matar a saudade", disse Jessilane.

Confira o vídeo de Maria e Jessilane Alves dançando na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MARIA (@eumaria)

Jessilane assume namoro

A ex-BBB Jessilane está namorando! Nesta última quarta-feira, 22, ela contou que está vivendo um relacionamento com Sté Frick e mostrou as fotos das duas juntas nas redes sociais.

"[...] Sempre achei que relacionamento não era pra mim, porque em todas as tentativas, nunca senti que fosse possível encontrar alguém que seria feliz e me amaria na mesma intensidade que eu (que diga-se de passagem é imensa). E depois do turbilhão de emoções que foi passar pelo BBB comecei a achar que seria ainda mais difícil. Foi aí que te encontrei… um dos maiores presentes (literalmente) que a vida poderia me proporcionar. [...] Que encontro gostoso. Eu te amo muito, muito mesmo!!! Mooor @ste.frick Obrigada Deus. Finalmente posso dizer: NÃO ESTOU SOLTEIRA", disse a ex-BBB em um trecho da postagem.

