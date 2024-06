Ex-BBB Deniziane mostra sua barriga um mês após cirurgia plástica

Ainda em processo de recuperação, a ex-BBB 24 Deniziane exibiu um vídeo de como está sua barriga um mês após o procedimento estético

Ex-participante do BBB 24, da Globo, a fisioterapeuta Deniziane Ferreira está bastante contente desde que realizou alguns procedimentos estéticos no corpo. Completando um mês de cirurgia, ela aproveitou para compartilhar com os seguidores mais uma etapa de sua recuperação.

Através de seus stories no Instagram, Anny, como é carinhosamente chamada pelos fãs, publicou um vídeo rápido mostrando sua barriga atualmente. Em maio, a ex-BBB fez uma lipo lad - que melhora o contorno corporal - e também colocou próteses de silicone nos seios.

"Processo pós-operatório. Ainda não é o resultado final", escreveu a fisioterapeuta na postagem. Em seguida, Deniziane ressaltou o quanto é importante tomar todos os cuidados com após as cirurgias.

"As pessoas não dão valor para o pós-operatório, e é muito importante. Meu diafragma está todo travado, o que é normal pós-cirúrgico. Fico pensando em quem faz a cirurgia e não dá a importância para o pós. Fica todo travado, para a vida toda? Tem que dar valor para o pós o tanto que dá para a cirurgia", declarou Anny.

No fim de maio, junto com sua irmã gêmea, Deniziene, a ex-BBB 24 falou um pouco sobre a recuperação. Ao ser questionada por um internauta como estava o resultado final da plástica, Deniziane explicou que ainda não poderia mostrar um antes e depois.

"O resultado final é só daqui a uns três meses, agora realmente não dá para ver. Mas, assim, já está muito lindo, estou achando maravilhoso. Só que ainda tem alguns pontinhos que estão roxos. Ainda está inchado, eu estou no processo de pós-operatório ainda. O que já está agora eu estou amando", disse ela, por fim.

Ex-BBB Deniziane mostra barriga após cirurgia plástica - Foto: Reprodução / Instagram

Vida que segue! Deniziane é vista agarradinha com rapaz em festa

A fila andou para Deniziane após ter vivido um affair com Matteus, no BBB 24. No fim de abril deste ano, a ex-participante do reality show global apareceu agarradinha com um moço durante uma festa intimista e deu o que falar.

O momento de romance de Anny Ferreira com Rafael Gaudereto vazou ao abrirem uma live durante a reunião entre amigos. Com o braço no pescoço dele e beijando o mineiro, a ex-BBB mostrou que já está em outra após polêmicas envolvendo Alegrete, que acabou ficando com Isabelle no confinamento após semanas da eliminação da fisioterapeuta. Confira!