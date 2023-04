Ex-BBB Bárbara Heck faz cirurgia plástica: “Me incomodava”

Após surgir no hospital, modelo Bárbara Heck revela que passou por cirurgia estética para remover cicatriz

A ex-BBB Bárbara Heck, que participou da edição de 2021 do reality, preocupou os seguidores ao compartilhar uma registro no hospital em seu Twitter. Na manhã desta quarta-feira, 05, a modelo, que já recebeu alta, decidiu se pronunciar e explicou que passou por uma cirurgia plástica para remover uma cicatriz que a incomodava.

Pelo stories, Bárbara surgiu anestesiada após o procedimento e explicou: “Eu não sabia que ia dormir o dia inteiro, amanhã falo com vocês”. Já em casa, ela brincou com as possibilidades: “Sim! Pra quem chutou que eu coloquei silicone na boca”, disse após acordar com os lábios inchados. Mais tarde, ela revelou o verdadeiro motivo por trás da cirurgia.

“A cirurgia que eu fiz foi uma remoção de cicatriz, eu tinha uma cicatriz que me incomodava bastante, já faz um tempo que pesquiso, já tinha feito laser e tudo, não tinha funcionado, não pra esse tipo de cicatriz ,então eu pesquisei e vi que essa era uma solução”, Bárbara explicou sua decisão sem exibir fotos da marca.

“Tenho várias outras, mas essa em particular era uma cicatriz que me incomodava, que mexia comigo, mais talvez pelo significado, pelo que ela representa”, a loira desabafou e explicou detalhes do procedimento: “O doutor pegou a cicatriz que eu não gosto e ele vai fazer uma nova, não tem como apagar, mas tem como melhorar muito o aspecto”, disse.

mereço um desconto pela anestesia me deixem kkkk pic.twitter.com/QXoZoYaIW6 — Bárbara Heck 🦀 (@bbaheck) April 5, 2023

Recentemente, Bárbara Heck fez um desabafo após receber críticas por seu corpo:

Em fevereiro deste ano, a ex-BBB Bárbara Heck se envolveu numa polêmica ao publicar o antes e depois de uma drenagem e foi acusada pela web de incentivar a magreza excessiva entre seus seguidores. No Instagram, a modelo abriu seu coração com os seguidores e fez um longo desabafo sobre as críticas que recebe por conta do corpo.