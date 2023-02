Bárbara Heck desabafa após ser acusada de incentivar magreza extrema

Bárbara Heck abriu o coração sobre os ataques que recebe na internet desde o BBB 22

A modelo Bárbara Heck (30), que participou do BBB 22, decidiu abrir o jogo nesta terça-feira, 15, e se pronunciou sobre os ataques que recebeu na internet por conta de seu estilo de vida e alimentação. Recentemente, a loira se envolveu numa polêmica ao publicar o antes e depois de uma drenagem e foi acusada pela web de incentivar a magreza excessiva entre seus seguidores.

Indignada com algumas mensagens ofensivas, Bárbara foi aos stories rebater as acusações e falou que está feliz com o seu corpo atualmente: “Esse assunto rende muito, se eu for como a galera quer que eu seja, ouvir as críticas, aí eu vou querer malhar pra ter coxa, e eu não quero, eu malho pra ficar mais fininha”, disse.

“Eu não estou incentivando a magreza excessiva, eu estou seguindo o que eu gosto pra mim, para o meu corpo, eu me gosto, sou mais feliz no espelho assim, dá para respeitar?”, a loira disparou sobre as acusações. “Eu já tive 10kg a mais também, eu não era feliz, mas eu não tenho culpa de ser feliz hoje”, desabafou.

“Ah mas se você gosta de ser mais magra, você tem transtorno alimentar' Não! Eu só tenho um gosto diferente do seu para o meu tipo de corpo”. Bárbara rebateu. A loira ainda legendou: “Tendo saúde, eu posso escolher a forma estética da minha preferência, obrigada”, escreveu no stories.

A loira também falou sobre algumas fake news do BBB 22, em que teria comportamentos típicos de transtornos alimentares, como chupar limão e passar longos períodos sem comer. Ela explicou que gosta da fruta e está acostumada a comer em poucas quantidades, além disso, evidenciou que nunca pediu remédios para emagrecer e revelou que ganhou 6 kgs em sua estadia na casa mais vigiada do Brasil.

Bárbara Heck e Larissa Tomásia curtem dia de calor no Rio tomando chimarrão

Do BBB 22 para a vida! No meio de janeiro Bárbara Heck curtiu um dia de calor no Rio de Janeiro, acompanhada de também ex-sister Larissa Tomásia(26). Em cliques publicados nas redes sociais da antigas confinadas, as duas apareceram com biquínis fininhos, renovando o bronze, tomando um chimarrão e botando o papo em dia. Clique e confira!