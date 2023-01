Bárbara Heck e Larissa Tomásia curtem dia de calor no Rio tomando chimarrão

Ex-sisters Bárbara Heck e Larissa Tomásia aproveitaram dia de sol do verão nas areias cariocas

A ex-participante do Big Brother Brasil 22 Bárbara Heck (30) está curtindo o dia de calor no Rio de Janeiro! E nesta terça-feira, ela protagonizou um momento bem diferente ao lado da ex-sister Larissa Tomásia. As duas apareceram tomando um chimarrão!

“Aquela farofinha”, escreveu a influenciadora na legenda de uma postagem que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos a loira surgiu com um biquíni preto, deitada em uma canga com a bandeira do Brasil, completando o look com um óculos escuro. Bárbara não deixou o calor espantar suas origens gaúchas e tomou um chimarrão com sua amiga de confinamento, que comentou na publicação: “Amo, amo! Nossa tardinha de milhões!”, escreveu.

Veja a publicação de Bárbara Heck na praia tomando chimarrão:

Larissa, que em seu perfil, também fez questão de compartilhar fotos de sua tarde carioca ao lado da amiga. “Tô muito carioca”, escreveu a ex-sister na legenda da publicação. “Por isso que tá tão quente. El fuego de Larissa Tomásia tomando conta das areias cariocas”, escreveu Bárbara nos comentários.

Veja a publicação de Larissa Tomásia na praia:

Larissa Tomásia manda recado para os futuros brothers

A ex-BBB Larissa Tomásia decidiu dar um recado para os futuros participantes do Big Brother Brasil, da Globo. Pouco mais de um mês antes do início da nova temporada do reality show, ela deu um conselho para quem vai entrar na atração e surpreendeu os internautas.

Em seu Twitter, a morena contou sobre a vida pós-reality e desabafou sobre os interesseiros que aparecem pelo caminho. "Aos futuros BBB’s , cuidado quando saírem do programa, vai ter muito abutre atrás de engajamento pra querer colar em vocês porque vão estar em alta e depois nem falam com vocês direto, não façam isso… Na minha vez ninguém me avisou, mas eu aviso desde já tá?", disse ela.