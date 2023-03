Ex-BBB Amanda Djehdian ostenta corpaço ao surgir de biquíni durante passeio de barco

Amanda Djehdian, ex-participante do BBB 15, ostentou seu corpão sarado ao postar cliques de biquíni

Amanda Djehdian (36) elevou a temperatura das redes sociais nesta quinta-feira, 30, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza durante um passeio de barco.

Em seu perfil oficial no Instagram, a ex-participante do BBB 15 está em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e ostentou seu corpão sarado ao surgir usando um biquíni verde, enquanto fazia algumas poses.

A publicação da influenciadora digital chamou a atenção dos seguidores, que rapidamente deixaram diversos elogios exaltado sua beleza. "Linda", disse uma internauta. "Deusa", escreveu outra. "Maravilhosa é ela", falou uma fã. "Cada dia mais linda", comentou mais uma.

Vale lembrar que Amanda precisou passar por uma cirurgia no começo do ano após ser diagnosticada com lipedema, doença que causa acúmulo de gordura nos membros inferiores. Na ocasião, ela revelou que desde a infância sofria com dores, inchaços e hematomas, além disso, também se sentia mal por ouvir comentários maldosos sobre a aparência de suas pernas.

"Eu sempre soube!!! Acho que não teria frase melhor para começar!! Eu sempre soube que havia algo de errado nas minhas pernas, não era normal sentir tantas dores, hematomas, inchaço, um peso. [...] Demorou 36 anos para eu descobrir e ser de fato diagnosticada que sim, tenho uma doença chamada lipedema, (CID EF02.2) que não era doida, que a culpa não era minha, que me esforcei e dediquei muito, mas que não dependeria só se mim. Que sonho hoje poder estar fazendo essa cirurgia para a retirada dessa gordura doente, em saber que as dores vão passar, minha qualidade de vida vai melhorar!", disse ela.

Confira as fotos de Amanda Djehdian de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amanda Djehdian Hoffmann (@amandadjehdian)

