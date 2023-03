Estrela de 'Travessia', Lucy Alves exibe corpão sarado em exercício na praia

Lucy Alves, a Brisa da novela Travessia, esbanja boa forma ao surgir com look justo na praia

A atriz Lucy Alves (36), que interpreta a protagonista Brisa na novela Travessia, da Globo, aproveitou o domingo de sol no Rio de Janeiro para se exercitar ao ar livre. Sozinha, ela foi flagrada durante uma caminhada na orla de uma praia carioca .

Ela foi fotografada pelos paparazzi ao fazer uma caminhada com look de ginástico justíssimo ao corpo. A beldade surgiu com um top laranja e bermuda preta. Para completar o visual, ela aderiu ao boné preto e surgiu ouvindo música para se distrair no exercício.

Recentemente, ela contou como cuida de sua beleza. "É bem básica. Para rosto, por exemplo, é acordar e lavar bem, com um bom sabonete, muito protetor solar, pois estou sempre em exposição a muita luz, na gravação e na rua. Hidratação e proteção solar, para mim, é um combo completo. Também faço exercícios, que ajudam na minha concentração, e na boa alimentação. Tudo é um equilíbrio. Não quero ficar refém de padrões, nunca quis. Isso nunca me interessou. Cresci querendo potencializar e enxergar a minha beleza mesmo. Essa sou eu, minhas curvas, meu culote e faz parte da minha anatomia", disse ela ao site Universa.

Fotos: Dan Delmiro / AgNews

Lucy Alves fala da bissexualidade

Em entrevista na Revista CARAS, Lucy Alves contou sobre quando assumiu publicamente o romance com a produtora Victoria Zanetti. "Recebi uma onda de amor. Mas tenho clareza de que estou em uma bolha privilegiada. O Brasil ocupa o topo do ranking quando o assunto é homofobia e é um dos países que mais matam homossexuais. Não temos respeito. Não temos políticas públicas", contou.

“Ser mulher, nordestina, sempre foi motivo de muito orgulho pra mim. Terra de gente forte, da riqueza, da arte. Que me inspira, que diz muito sobre quem sou e sobre todas as minhas formas de expressar. Terra de minha família e que guarda a minha história. Terra da poesia, da bravura, do amor. É uma honra poder levar a minha Paraíba e o Nordeste por onde passo”, declamou ela.