Esposa de Kaká posa com look transparente e exibe beleza impressionante: "Maravilhosa"

A modelo Kaká Dias arrancou suspiros dos seguidores ao postar uma sequência de fotos com look transparente

Carol Dias (27) impressionou os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 12, ao surgir usando um look transparente.

A modelo compartilhou em seu perfil no Instagram uma sequência de fotos usando um biquíni e uma saída de praia branca. Na legenda, a esposa do ex-jogador de futebol Kaká (40) falou sobre ter completado mais um ano de vida. "Acordei me sentindo com 27 anos", disse ela.

Os registros mostrando toda a beleza de Carol arrancou suspiros dos internautas. "Linda demais", escreveu uma seguidora. "Muito maravilhosa", comentou outra. "Ela é perfeita demais", falou uma fã. "Sua linda. Feliz aniversário", desejou mais uma.

Carol completou 27 anos nesta quinta-feira, 11, e ganhou uma homenagem especial do marido. No Instagram, Kaká publicou uma sequência de fotos ao lado da amada e declarou todo seu amor e admiração pela modelo, com quem se casou em 2019.

"11.08. Dia de celebrar a vida dessa mulher maravilhosa. Uma das coisas mais legais do nosso relacionamento é que a gente ama estar junto. Fazemos tudo junto, sonhamos, fazemos planos, no tempo livre, nas viagens, no trabalho, no cuidado com nossos filhos, em orações e na comunhão com Deus", escreveu o ex-jogador de futebol em um trecho da publicação.

Confira as fotos de Carol Dias com look transparente:

