Esposa de Daniel Alves, Joana Sanz exibe corpão ao curtir praia no Catar

Magérrima, esposa do jogador de futebol Daniel Alves surge só de biquíni fininho em praia no Catar

A modelo Joana Sanz (29), que é a esposa do jogador de futebol Daniel Alves (39), revelou que foi à praia no Catar nas horas antes do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Nesta sexta-feira, 2, ela surgiu deslumbrante ao exibir toda a sua beleza em foto apenas de biquíni.

Na foto, ela apareceu com um modelito fininho e estampado enquanto renovava o bronzeado. Inclusive, ela deixou à mostra suas curvas impecáveis e a barriguinha sarada.

Também nesta sexta-feira, Joana vai ver o seu marido no campo. Isso porque Daniel Alves será titular no jogo do Brasil contra Camarões. Com este jogo, ele será o jogador mais velho a vestir a camisa da seleção em uma partida de Copa do Mundo.

Juntos desde 2015, Daniel e Joana oficializaram a união em 2017, e adoram trocar declarações carinhosas um para o outro nas redes sociais. A modelo é famosa no Instagram, acumulando mais de 730 mil seguidores na plataforma de fotos e vídeos. E nela, comemorou a convocação do marido para a Copa do Mundo: “Vai pra cima”, disse Joana, enquanto filmava Daniel.