Esposa de Alok, Romana Novais dá show de elegância em viagem de negócios

Na companhia da cunhada, Romana Novais dá show de elegância e encanta fãs com a sua beleza na Inglaterra

A médica Romana Novais apostou em um look chiquérrimo nesta quinta-feira, 15, e deixou os seguidores boquiabertos com a sua beleza. A esposa do DJ Alok fez carão nas redes sociais para mostrar a produção escolhida pra mais um dia na Inglaterra, onde participa do Workshop em transplante capilar.

Em um carrossel de fotos, ela posa a bordo de terno sofisticado, marcado por aplicações no blazer, calça alfaitaria e um salto altíssimo - todos na mesma tonalidade: preto. Para completar o look, a mãe de Ravi e Raika apostou em uma bolsa de grife e um óculos escuro. A maquiagem estava impecável e o cabelo comprido amarrado.

"Unindo o útil ao agradável! Primeiro dia de reunião da Sociedade Europeia de Pesquisa Capilar e aproveitando também p/ conhecer Sheffield…", escreveu ela na legenda da publicação, onde aparece na companhia da cunhada, a estudante de Moda, Jaya Achkar.

Nos comentários, os fãs e admiradores foram só elogios: "A cara da riqueza", escreveu um internauta. "É um poço de elegância essa mulher, disse outro. "Musa demais", falou um terceiro. "Simplesmente impecável", elogiou mais um.

Na última semana, Romana Novais deixou os fãs impressionados ao apresentar pela primeira vez em detalhes o projeto de paisagismo de sua clínica luxuosa, localizada em um dos bairros com o aluguel de imóveis mais caro de São Paulo.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ROMANA NOVAIS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Romana Novais (@romananovais)

Longe do marido, Romana Novais se declara para Alok: “Saudade fora do comum!"

Há pouco tempo atrás, a saudade bateu forte no peito de Romana Novais! Longe do marido há um mês, a médica declarou todo seu amor por Alok em uma singela declaração nas redes sociais. "Acordei com uma saudade fora do normal", escreveu a influenciadora digital ao compartilhar uma foto ao lado do amado.

Conhecido por ser um dos DJs mais renomados do mundo, no dia 24 de fevereiro, Alok embarcou para mais uma turnê mundial, onde já se apresentou em diversos países como México, Estados Unidos, Tailândia, Hong Kong e Dubai.

Romana Novais é uma médica baiana que se tornou conhecida após assumir seu relacionamento com o DJ Alok. O namoro começou em 2014 e ficaram noivos quatro anos depois. Em janeiro de 2019, os dois oficializaram a relação em uma cerimônia realizada às 6 horas da manhã, ao nascer do sol, aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.