Eslovênia Marques surge com a boca inchada e dispara: "Para de suspense, minha gente!"

18/10/2022

A ex-BBB Eslovênia Marques (25), usou as redes sociais nesta segunda-feira, 17, para contar aos fãs o motivo de esconder sua boca nos registros de sua viagem à Recife.

A influenciadora digital compartilhou alguns vídeos no Stories do Instagram e revelou que ficou com os lábios inchados devido a uma reação alérgica que teve.

Nas imagens, a morena mostrou os lábios e pediu para os internautas pararem de especulação." Para de suspense, minha gente. Vou mostrar porque desinchou um pouquinho, mas horas atrás estava bizarro. Está inchado para caramba, ainda, mas dá para disfarçar. Acho que foi alguma picada de mosquito ou alergia, alguma coisa", disse Eslovênia.

"Gente, tava muito pior. Depois do remédio deu uma ajudada, mas ainda dá para notar. Espero que fique 100% ainda hoje. Amém?", finalizou a ex-BBB.

Confira as publicações de Eslovênia após a reação alérgica:

