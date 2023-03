Sem pudor, Bianca Andrade surge plena ao renovar o bronzeado com biquíni PP: "Que mulher!"

Ao natural, Bianca Andrade impressiona os fãs ao surgir deitada com um biquíni finíssimo

A ex-BBB Bianca Andrade, de 28 anos, aproveitou a tarde desta terça-feira, 07, para curtir o sol na beira da piscina em um hotel, no Rio de Janeiro. Alheia a polêmica envolvendo a popularidade do ex-marido, Fred, dentro do BBB 23, a morena não se intimidou e colocou o corpão para jogo.

Através de uma sequência de imagens publicadas em sua conta no Instagram, a artista apareceu deitada em uma espreguiçadeira na área externa do local.

Para renovar o bronze, ela apostou em um biquíni preto PP, que deixou em destaque suas curvas, o decote volumoso e a barriga chapada. Além de, claro, toda sua beleza natural.

Não satisfeita, ela deu uma puxadinha estratégica na calcinha fio-dental, deixando parte da virilha à mostra. Ousada, né?!. "Meu lar no Rio", escreveu a empresária conhecida como 'Boca Rosa' na legenda da postagem.

Nos comentários, ela ganhou diversos elogios dos admiradores: "Que mulher", disse uma internauta. "Gata sarada", falou outra. "Essa vista linda só perde pra sua beleza", escreveu um terceiro.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE BIANCA ANDRADE:

