Bianca Andrade choca a web ao se comparar com Dua Lipa: “Socorro!”

Na tarde desta quarta-feira, 01, a influenciadora digital Bianca Andrade (28) agitou as redes sociais ao comparar as suas semelhanças físicas com a da cantora Dua Lipa.

A empresária que está prestigiando os desfiles da Semana de Moda em Milão compartilhou uma série de fotos e surpreendeu a web ao mostrar como se parece com a artista inglesa.

Em uma sequência de cliques publicados em sua conta no Instagram, a mãe de Chris, surgiu toda fashionista ao eleger para o evento um vestido da New Bottega, na cor lilás, cheio de babados e transparência, além das botas prateadas.

"Gente num entendi é a Dua Rosa ou a Boca Lipa?", brincou Bianca na legenda da publicação, que contém uma foto de Dua Lipa usando o mesmo look.

Como não podia ser diferente, os fãs encheram a publicação da beldade com uma chuva de elogios: “Cada dia mais apaixonada”, disse uma. “ Look mais lindo na mulher mais linda”, elogiou outro. “Na última foto tá a cara da Dua Lipa”, afirmou um terceiro.

Vale ressaltar que recentemente Bianca Andrade chocou os seguidores ao presentear o herdeiro com uma réplica de uma cozinha planejada.

Que fofura!

Bianca Andrade explodiu o fofurômetro de seus seguidores! Isso porque a ex-BBB compartilhou registros dos looks de seu filho, o pequenoCris.

Com um álbum publicado em seu feed no Instagram, ela mostrou que o herdeiro é um mini fashionista durante a viagem e encantou os fãs: “Eu sei, ninguém estava preparado para o GODUCO FASHION WEEK”, escreveu a morena, com o apelido do filho que viralizou na internet recentemente.