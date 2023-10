Em fotos de viagem com a família, Juliana Paes revela corpaço desenhado: ''Linda demais''

Curtindo praia com a família, Juliana Paes revela curvas torneadas e rouba a cena com beleza natural

A atriz Juliana Paes chamou a atenção ao compartilhar novas fotos curtindo uma viagem com o marido e os filhos. Neste sábado, 14, a musa publicou os cliques aproveitando o clima de praia e roubou a cena com suas curvas esculturais.

De biquíni, a famosa ostentou suas curvas mega torneadas e deu um show de beleza natural. Além de exibir sua boa forma, Juliana Paes apareceu com o esposo, o empresário Dudu Baptista, e com os dois herdeiros, Pedro e Antônio.

"Num podia ter um assim todo o mês?", escreveu a atriz ao postar os registros de sua intimidade. Nos comentários, os internautas admiraram a família. "Lindos", falaram os fãs. "Linda demais", falaram outros para a famosa.

Ainda nesta sexta-feira, 13, a ex-global comemorou o aniversário do marido. "Hoje foi o dia do meu menino do Rio… o meu príncipe das marés… meu amigo, companheiro, meu amor e meu amante; melhor pai que meus filhos poderiam ter… Não importa o passar dos anos pra ele, sempre terá um coração de menino! Feliz aniversário, meu amor! ", escreveu a atriz.

Nas últimas semanas, ela viajou com a família para um sítio, onde acabou renovando os votos com o esposo, com quem já está casada há 15 anos. Após compartilhar o vídeo do momento, a ex-global recebeu críticas por conta do figurino transparente que entrou na capela.

Juliana Paes se pronuncia após ser vítima de fake news

Juliana Paes veio a público desmentir uma notícia falsa envolvendo seu nome. Além de desmentir um rumor de que ela estaria em uma situação de saúde complicada, a atriz se abriu e comentou um pouco sobre sua vida pessoal.

“Hoje eu acordei bombardeada de mensagens de amigos e família, todo mundo preocupado comigo. Parece que em uma rede social inventaram que eu não estaria bem, que eu estaria internada, entubada. Então, vim aqui só para dizer que isso não é verdade. Isso é mentira, eu estou bem” começou dizendo a artista.

Abalada, a estrela abriu um pouco de sua vida pessoal e revelou que quem não está bem de saúde é o seu pai. “Eu ando sim frequentando bastante o hospital. Porque quem está internado e foi sim entubado, é o meu pai. Está em uma situação muito delicada. Ele teve uma pneumonia sepse, e já tem algumas comorbidades, além de um Alzheimer recente, que só complica o quadro dele. Então, sim, eu adiantei a volta da minha viagem, para ficar mais próximo, para estar com a minha família, para dar uma assistência, para estar lá com ele”.